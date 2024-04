Appleが提供するApp StoreやApple Music、Apple Arcade、Apple Books、Apple Fitness+、Apple Sports、Apple TV+、Apple Podcastなどの複数のサービスがシステム障害により利用できない状態に陥りました。App Store is currently down for many users around the world

It looks like the iOS and iPadOS and other App Stores are down. pic.twitter.com/2mXOIC1C8G— Aaron Zollo (@zollotech) April 3, 2024

https://9to5mac.com/2024/04/03/app-store-down/AppleユーザーがApp Storeを開こうとすると、「接続できません」や「問題が発生しました」といったエラーメッセージが表示され、システム障害によりサービスが利用できない状態に陥っていました。システム障害に関するレポートをまとめるDowndetectorによると、日本時間の2024年4月4日の7時頃からApp Storeの障害が報告されており、約2時間にわたって多数の報告が挙げられています。App Store 接続/システム障害発生?サービス中断などの問題をリアルタイムでお知らせ | Downdetectorhttps://downdetector.jp/shougai/app-store/Apple公式のシステム稼働状況をまとめるページによると、4月4日の7時13分からApp Store・Apple Arcade・Apple Books・Apple Music・Apple Musicのサブスクリプション・Apple Musicのラジオ・Apple TV+・Apple TVチャンネル・Mac App Store・オーディオブックといった10件のサービスで障害が発生しており、問題は同日の8時35分に解決したと報告されています。これらとは別に、4月4日の8時9分からAppleCareが一時的に購入できなくなるという問題も発生していましたが、これも8時50分に解決しています。また、4月3日から4月4日にかけてApple School ManagerとiCloudストレージアップグレードでも問題が発生していましたが、どちらも記事作成時点では解決済みです。Apple - Support - System Statushttps://www.apple.com/jp/support/systemstatus/なお、日本語版のApple公式システム稼働状況ページでは「今日解決された機能停止」が11件、「今日解決された問題」が2件報告されているのですが、英語版のページでは「今日解決された機能停止」が15件、「今日解決された問題」が4件報告されています。なお、英語版のページでしか問題解決が報告されていなかったのは、「今日解決された機能停止」ではSubscription Purchase・Podcasts・Audiobooks・Apple Fitness+の4件、「今日解決された問題」ではApple Business EssentialsとApple Business Managerの2件です。