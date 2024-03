首位・今治＆大宮の連勝がストップ…長野、富山、奈良が今季初白星／J3第5節

2024明治安田J3リーグ第5節の10試合が20日に行われた。開幕4連勝中のFC今治はホームでFC岐阜と対戦。7分に石田崚真のクロスから田口裕也が打点の高いヘディングを叩き込み、岐阜が開始早々先制すると、13分には再び石田の折り返しを田口が流し込み、早い時間で2点のリードを奪う。苦しい展開となった今治は反撃に出るも、最後までゴールネットを揺らすことができず。試合は0−2で終了し、今治の連勝を「4」で止めた岐阜が今シーズン3勝目を飾っている。

第5節

順位表

第6節・対戦カード

前節終了時点で2位につけるFC大阪はギラヴァンツ北九州のホームに乗り込んだ。チャンスを作りながらも前半をスコアレスで終えたFC大阪は、74分に秋山拓也が強烈なロングシュートを放つもクロスバーを直撃。最終盤にかけては北九州がいくつかチャンスを作るも、こちらもフィニッシュの精度を欠いて得点を奪うことができない。試合はこのまま0−0で終了し、FC大阪は2試合連続のドロー決着となった。1試合未消化ながらここまで3戦全勝で上位に食い込んでいる大宮アルディージャは、ここまで無敗のSC相模原と対戦した。序盤から一進一退の攻防が続くなか、38分に前線での即時奪回から藤井一志がネットを揺らし、アウェイの大宮が先制に成功。対する相模原は59分、ボックス手前中央でこぼれ球を拾った金城ジャスティン俊樹が強烈なボレーシュートをゴール左下隅に叩き込み、試合を振り出しに戻す。その後は互いにチャンスを作ったものの、勝ち越しゴールは生まれず。試合は1−1で終了し、大宮の連勝は「3」でストップした。そのほか、AC長野パルセイロ、カターレ富山、奈良クラブが今シーズン初白星を飾った。また、前節3位に浮上したアスルクラロ沼津はテゲバジャーロ宮崎と1−1のドローに終わっている。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。ガイナーレ鳥取 1−1 カマタマーレ讃岐FC今治 0−2 FC岐阜テゲバジャーロ宮崎 1−1 アスルクラロ沼津奈良クラブ 1−0 ヴァンラーレ八戸カターレ富山 1−0 ツエーゲン金沢ギラヴァンツ北九州 0−0 FC大阪松本山雅FC 1−0 いわてグルージャ盛岡AC長野パルセイロ 2−1 福島ユナイテッドFCFC琉球 2−1 Y.S.C.C.横浜SC相模原 1−1 大宮アルディージャ※カッコ内は(勝ち点/得失点差)1位 今治(12/+4)2位 FC大阪(11/+7)3位 沼津(10/+7)4位 大宮(10/+6)※1試合未消化5位 岐阜(10/+5)6位 相模原(9/+2)7位 琉球(8/+2)※1試合未消化8位 松本(8/+1)9位 長野(6/±0)10位 富山(6/−1)11位 福島(6/−2)※1試合未消化12位 奈良(5/−2)13位 鳥取(5/−3)14位 讃岐(4/−1)15位 八戸(3/−3)※1試合未消化16位 金沢(3/−8)17位 北九州(2/−2)※1試合未消化18位 岩手(2/−3)※1試合未消化19位 宮崎(2/−4)20位 YS横浜(2/−5)▼3月23日(土)13:00 FC大阪 vs 松本14:00 大宮 vs 宮崎▼3月24日(日)13:00 八戸 vs 長野13:00 今治 vs 北九州14:00 金沢 vs 相模原14:00 YS横浜 vs 鳥取14:00 讃岐 vs 奈良14:00 福島 vs 富山14:00 沼津 vs 琉球15:00 岐阜 vs 岩手