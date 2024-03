来るシーズン5でフィナーレを迎える、シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)。シーズン4ではメインキャラクターたちが散り散りになっていたが、最終シーズンでは再び仲間が揃って協力する姿が見られそうだ。マイク役のフィン・ウルフハードが、シーズン5に関するヒントを米に明かしている。

「最終シーズンは岐路のようなもので、シーズン1のダイナミクスに戻ることになるので、とても楽しいです」とウルフハード。「“リーダー・マイク”的な場面もある」と少しのヒントを明かし、「とても壮大なシーズンになることは間違いありません。シーズンごとにどんどん(規模が)拡大し、今シーズンは巨大なスケールになりますが、同時に独立しているような感じもある。だからすごく楽しいし、皆さんに見てもらえるのがとても楽しみです」と語っている。

本作の舞台はインディアナ州の架空の町・ホーキンスだが、シーズン4ではホーキンスだけでなく、カリフォルニア州やロシアまで舞台を拡大していた。お馴染みのキャラクターたちはグループに分かれ、それぞれ異なる場所から史上最大の敵ヴェクナがもたらした危機に立ち向かった。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン4独占配信中

ウルフハード演じるマイクはシーズン4第2話でイレブンのいるカリフォルニア州へ移動したため、ホーキンスに残ったダスティンやエディ、スティーブらが繰り広げるストーリーラインが「本当に羨ましかった」という。

「(シーズン4の)最初の数カ月はホーキンスの話に集中していたので、僕たちはあまり撮影しませんでした。だから本当に羨ましくて、“ああ、もう”って感じでしたね。ようやく本編を観た時も、1番好きだったのはホーキンスにいるキャラクターたちを見ることでした。あのストーリーラインが本当に好きだったんです。」

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン1~3:独占配信中、シーズン4Vol.1:5月27日(金)、Vol.2:7月1日(金)独占配信開始

ゆえにシーズン4の撮影は「あまり皆と一緒にいることができなくて残念だった」と振り返ったウルフハード。その上で、「でも、シーズン5は正反対です」と語っている。

「(作中で)僕たちはいつも一緒にいるし、現実世界でも僕たちの多くが、角を曲がったところや通りの向かい側に住んでいます。なのでキャストたちはよく顔を合わせるし、同じシーンにもたくさん登場するので最高です。」

なおクリエイターのマット・ダファーも、シーズン5では「マイクたちとイレブンの交流が、シーズン1に近い形で描かれる」としていた。再びホーキンスに集結したマイクたちの活躍を見るのが楽しみだ。

「ストレンジャー・シングス」シーズン5は2024年1月より。2025年にNetflixにて配信開始の見込みだ。

Source:

The post first appeared on .