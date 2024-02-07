¡ÖÉÝ¤¤¡×¤±¤É¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡ª°ËÆ£½áÆó¤Î¡Ú¥Û¥é¡¼¡ÛÌ¡²è¤¬¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ë¡ª
ÆüËÜ¥Û¥é¡¼Ì¡²è³¦¤Îµð¾¢¡¢°ËÆ£½áÆó¤ÎÌ¡²è¤¬¥Ï¥ó¥«¥Á¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥Á¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ËÜÆü2·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õÉÕ¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ¯Çä¤Ï4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä°ËÆ£½áÆó¡£2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½é¤ÎÂç·¿¸¶²èÅ¸¤¬À¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÆî±¨»³¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸¶²èÅ¸¤Ï¤½¤Î¸åÁ´¹ñ½ä²óÍ½Äê¤Ç¡¢ÈéÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ëÀ¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ì¡²è¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ó¥«¥ÁÁ´4¼ïÎà¤ò¡¢¥Ï¥ó¥«¥ÁÀìÌçÅ¹¡ÖH TOKYO¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬À½ºî¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ì¡²è¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥Á¡ÊMANGACHIEF¡Ë¡×¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¢¾¾ËÜÂçÍÎ¡¢µÈÅÄÀï¼Ö¤ÈÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¡²è¤ÎÊ¸²½¤ò¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¸½ºß¤Ï3Ì¾¤Îºî²È¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¡Ë¡£
¥×¥ê¥ó¥È¤äË¥À½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¹©¾ì¤Ç¹Ô¤¤¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤Þ¤Ç¤â¸«¤¨¤ëºÙ¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï°Å°Ç¤Ç¸÷¤ëÃß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤â¤¢¤ë¡£
´ë²èÀ¸»º¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÖTomie¡×¤ÏËâÀ¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦ÉÙ¹¾¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Ï¢ºî¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤òÈ´¤½Ð¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¡£²¿ÅÙ»´»¦¤µ¤ì¤Æ¤âÁÉ¤ê¡¢Áý¿£¤¹¤ë»Ñ¤Ï»þ¤Ë¡Ö°Û·Á¤ÎÈþ¡×¤µ¤¨¤â¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿§¤ÏÌ¡²è»¨»ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£°ËÆ£½áÆó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ø·î´©¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¤¬¥Û¥é¡¼¥ª¥«¥ë¥È¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤Ç¡¢¥³¥Þ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤â¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¡£±¦ºÇ¾å¤Èº¸ºÇ²¼¤Î¥³¥Þ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ë½¸ÃÄ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¸«³«¤¥Ú¡¼¥¸ºÇ±¦¤Èº¸ºÇ²¼¤Î¥³¥Þ¡£»¨»ï¤äÃ±¹ÔËÜ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ºòº£¡¢Ì¡²è¤ò»æ¤Ç¡¢¸«³«¤¤ÇÆÉ¤à³Ú¤·¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¢¨°ËÆ£½áÆó¤¬³èÌö¤·¤¿¡Ø·î´©¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¤Ï¸½ºßµÙ´©¡£
¡ÖCharacters¡×¤Ï¡Ø°ËÆ£½áÆó·æºî½¸¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼è¤êºÆ¹½À®¤·¤¿Ì¾¾ìÌÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
2022Ç¯¤ËÌ¡²è²È35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°ËÆ£½áÆó¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÂç·¿¸¶²èÅ¸¤ò³«ºÅ¡£¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¸¶²èÅ¸½éÆüÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ËÆ£½áÆó¤ÎÌ¡²è²È¿ÍÀ¸¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ì¤ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Ì¾ºî¤¿¤Á¤«¤é²¿¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¤«¤Ê¤êÌÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÉÔµ¤Ì£¤Î·ê¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¼«ÅÁÅª¤ÊÂÎºÛ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÁÏºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿ÆâÍÆ¤ÎËÜ¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¡ØÉÙ¹¾¡Ù¡Ø»à¿Í¤ÎÎø¤ï¤º¤é¤¤¡Ù¡Ø¼ó¤Î¤Ê¤¤Ä¦¹ï¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¤ÎÂ¼¡Ù¡Ø¤¦¤á¤¯ÇÓ¿å´É¡Ù¡Ø¼óÄß¤êµ¤µå¡Ù¡ØÏ©ÃÏÎ¢¡Ù¡ØÁÐ°ì¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡ÖGallon¡×¤Ï¡¢ÁÐ°ì¤Î¼ö¤¤¤Ë¤è¤êÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ç¤Î¥³¥í¥ó¡£¡ØÁÐ°ì¤Î°¦´áÆ°Êª¡Ê2006¡Ë¡Ù¤è¤êÌ¾¾ìÌÌ¤ò½¸¤á¡¢Ãß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤¬°Å°Ç¤Ç²ø¤·¤¯È¯¸÷¤¹¤ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡£
52Ñ³Ñ¤ÎÂçÈ½¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡Ö¼ö¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐ°ì¤¬¡Ö¼ö¤¤¤¢¤ì¡Á¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¥³¥Þ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿§¤â¼ö¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢Çò¹õ¤Î·é¤¤ÇÛ¿§¤À¡£
¡ÖGallon_pile¡×¡Êº¸¡Ë¤Ï¡ØÁÐ°ì¤Î°¦´áÆ°Êª¡Ê2006¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¾ìÌÌ¤ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÇÛ¿§¤ÈÃß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¡£Î¢ÃÏ¤¬¥Ñ¥¤¥ëÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÉÝ¤¤¤±¤É¤ª¤·¤ã¤ì¡ª°ËÆ£½áÆó¤Î¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥Á¡Ù¤ò¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë
¥Ï¥ó¥«¥Á4¼ïÎà¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç1¼¡Í½Ìó¤ò2024Ç¯2·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ¯Çä¤Ï¸¶²èÅ¸¼¨½éÆü¤Î2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄ¾±ÄÅ¹¤ÎH TOKYO¡¢OLD-FASHIONED STORE¡¢¤ª¤è¤ÓÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û1³¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä°ËÆ£½áÆó¡£2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½é¤ÎÂç·¿¸¶²èÅ¸¤¬À¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÆî±¨»³¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¸¶²èÅ¸¤Ï¤½¤Î¸åÁ´¹ñ½ä²óÍ½Äê¤Ç¡¢ÈéÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ëÀ¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ì¡²è¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ä¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿4¼ïÎà¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥×¥ê¥ó¥È¤äË¥À½¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¹©¾ì¤Ç¹Ô¤¤¡¢Á¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤Þ¤Ç¤â¸«¤¨¤ëºÙ¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï°Å°Ç¤Ç¸÷¤ëÃß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤â¤¢¤ë¡£
´ë²èÀ¸»º¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¡£
¡ÖTomie¡×¤ÏËâÀ¤ÎÈþ¾¯½÷¡¦ÉÙ¹¾¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Ï¢ºî¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤òÈ´¤½Ð¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¡£²¿ÅÙ»´»¦¤µ¤ì¤Æ¤âÁÉ¤ê¡¢Áý¿£¤¹¤ë»Ñ¤Ï»þ¤Ë¡Ö°Û·Á¤ÎÈþ¡×¤µ¤¨¤â¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÛ¿§¤ÏÌ¡²è»¨»ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£°ËÆ£½áÆó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ø·î´©¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¤¬¥Û¥é¡¼¥ª¥«¥ë¥È¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤Ç¡¢¥³¥Þ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤â¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¡£±¦ºÇ¾å¤Èº¸ºÇ²¼¤Î¥³¥Þ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ë½¸ÃÄ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¸«³«¤¥Ú¡¼¥¸ºÇ±¦¤Èº¸ºÇ²¼¤Î¥³¥Þ¡£»¨»ï¤äÃ±¹ÔËÜ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤ºòº£¡¢Ì¡²è¤ò»æ¤Ç¡¢¸«³«¤¤ÇÆÉ¤à³Ú¤·¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¢¨°ËÆ£½áÆó¤¬³èÌö¤·¤¿¡Ø·î´©¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¤Ï¸½ºßµÙ´©¡£
¡ÖCharacters¡×¤Ï¡Ø°ËÆ£½áÆó·æºî½¸¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÀÚ¤ê¼è¤êºÆ¹½À®¤·¤¿Ì¾¾ìÌÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
2022Ç¯¤ËÌ¡²è²È35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°ËÆ£½áÆó¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÂç·¿¸¶²èÅ¸¤ò³«ºÅ¡£¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¸¶²èÅ¸½éÆüÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ËÆ£½áÆó¤ÎÌ¡²è²È¿ÍÀ¸¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ì¤ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Ì¾ºî¤¿¤Á¤«¤é²¿¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¤«¤Ê¤êÌÂ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÉÔµ¤Ì£¤Î·ê¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¼«ÅÁÅª¤ÊÂÎºÛ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÁÏºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿ÆâÍÆ¤ÎËÜ¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¡ØÉÙ¹¾¡Ù¡Ø»à¿Í¤ÎÎø¤ï¤º¤é¤¤¡Ù¡Ø¼ó¤Î¤Ê¤¤Ä¦¹ï¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¤ÎÂ¼¡Ù¡Ø¤¦¤á¤¯ÇÓ¿å´É¡Ù¡Ø¼óÄß¤êµ¤µå¡Ù¡ØÏ©ÃÏÎ¢¡Ù¡ØÁÐ°ì¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡ÖGallon¡×¤Ï¡¢ÁÐ°ì¤Î¼ö¤¤¤Ë¤è¤êÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ç¤Î¥³¥í¥ó¡£¡ØÁÐ°ì¤Î°¦´áÆ°Êª¡Ê2006¡Ë¡Ù¤è¤êÌ¾¾ìÌÌ¤ò½¸¤á¡¢Ãß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤¬°Å°Ç¤Ç²ø¤·¤¯È¯¸÷¤¹¤ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡£
52Ñ³Ñ¤ÎÂçÈ½¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡Ö¼ö¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐ°ì¤¬¡Ö¼ö¤¤¤¢¤ì¡Á¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¥³¥Þ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿§¤â¼ö¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢Çò¹õ¤Î·é¤¤ÇÛ¿§¤À¡£
¡ÖGallon_pile¡×¡Êº¸¡Ë¤Ï¡ØÁÐ°ì¤Î°¦´áÆ°Êª¡Ê2006¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¾ìÌÌ¤ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÇÛ¿§¤ÈÃß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¡£Î¢ÃÏ¤¬¥Ñ¥¤¥ëÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÉÝ¤¤¤±¤É¤ª¤·¤ã¤ì¡ª°ËÆ£½áÆó¤Î¡Ø¥Þ¥ó¥¬¥Á¡Ù¤ò¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë
¥Ï¥ó¥«¥Á4¼ïÎà¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç1¼¡Í½Ìó¤ò2024Ç¯2·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ¯Çä¤Ï¸¶²èÅ¸¼¨½éÆü¤Î2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄ¾±ÄÅ¹¤ÎH TOKYO¡¢OLD-FASHIONED STORE¡¢¤ª¤è¤ÓÄ¾±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û1³¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£