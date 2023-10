アメリカでは10月31日のハロウィンを前に、大小さまざまなカボチャが街中で飾られているが、このたび2749ポンド(約1247キロ)のモンスター級のカボチャがギネス世界記録を更新し、注目を浴びている。カボチャの生産者によると、この大きなカボチャを育てるため、一日に12回も水を与えることもあったという。アメリカの日刊紙『USA TODAY』などが報じた。

【この記事の動画を見る】

世界記録を更新したのは、米ミネソタ州アノーカにある「アーノカ・テクニカル・カレッジ」で園芸教師として働くトラビス・ギエンガーさん(Travis Gienger、43)だ。現地時間10月9日、カリフォルニア州サンマテオ郡ハーフムーンベイで開催された第50回世界カボチャ計量大会でのことだった。

これまでの世界記録は、イタリアのトスカーナ州出身のステファノ・カトルピさん(Stefano Cutrupi)が2021年に栽培した1226キロのカボチャで、トラビスさんのカボチャはそれを約21キロ上回った。今回の巨大カボチャは、ハロウィーンシーズンの風物詩であるカボチャをくり抜いたランタンの飾り「ジャック・オー・ランタン」用のカボチャの約180倍の大きさがあり、周囲は6.4メートルにも及ぶ。

トラビスさんは、今年4月に巨大なカボチャとして知られる品種「アトランティックジャイアント」の種を植え、収穫まで184日間育てた。その間は「多くの嵐とゴルフボール大の雹」からカボチャを守らなければならなかったという。また、カボチャの収穫後もトラビスさんは細心の注意を払いながら、カナダに接するミネソタ州の自宅から西海岸の大会会場まで35時間かけて移動したそうだ。

というのも、カボチャに腐った形跡があったり、穴やひび割れが内部の空洞まで貫通していたりすると、減点の対象になってしまうからだ。トラビスさんは、カボチャの配送について「丘や山を越え、交通量も多く、とても大変な旅でした。いつ亀裂が入ってもおかしくはなく、失格になっていたかもしれません」と話している。

以前から巨大カボチャを育ててきたトラビスさんだが、カボチャは10代の頃から父親に教わって育ててきたという。自宅の裏庭にカボチャ畑を所有しているトラビスさんは、今回のカボチャを育てるにあたって、特にカボチャの種を大切に扱い、時には一日に12回も水をやり、また肥料も追加で与えたそうだ。

トラビスさんは、2020年にカボチャ計量大会に初出場して以来、3年連続で大会を制覇してきた。2022年の大会では、約1161キロのカボチャを披露し「アメリカ最大のカボチャ」の記録を樹立した。トラビスさんの記録を見込んで、今年の大会主催者は5トンまで耐えられる新しい工業用計量器を用意したという。

コンテスト関係者によると、トラビスさんは1ポンド(約0.45キロ)あたり9ドル(約1,338円)の賞金と、世界新記録を更新したカボチャの特別賞3万ドル(約446万円)を含め、約814万円を獲得した。

世界記録樹立を達成したトラビスさんは、「今回の結果は予想していませんでした。私は人々を笑顔にするために仕事に打ち込んできました。大会の場で、町のみんなに会えたことをとても嬉しく思います」と喜びをあらわにした。

ところで、トラビスさんはこの史上最大のカボチャを「マイケル・ジョーダン」と名付けた。今年が2023年であることから、背番号「23」を付けていたNBAのマイケル・ジョーダン選手が「史上最高のバスケットボール選手」と称される功績に敬意を表してのことだそうだ。

またテックインサイト編集部では、トラビスさんに話をうかがうことができた。

「30年カボチャを作ってきて、ついに夢が叶いました。ここ10年で初めて温度調整された温室ではなく、露地栽培をしたのですが、屋外に植えたことと、そのため嵐の被害に遭う心配があったのが、いちばん難しかったです。いま我々は、壮大な計画に取り組んでいて、ミネソタ州ブルーミントンにある商業施設モール・オブ・アメリカで、カボチャに彫刻を施す“パンプキンカービング”でギネス世界記録を出すことを目指しています。コンテストで1位になった著名なカボチャ彫刻家が、1週間かけてカボチャのマイケル・ジョーダンを彫っていくんですよ」と語ったトラビスさんは、更なるギネス記録に挑むという。

そして今後の目標について尋ねたところ、「来年は、世界で初めての3000ポンド台(約1360キロ)のカボチャを作ることを視野に入れています」と、園芸の手腕に優れた“グリーンハンド”の持ち主であるトラビスさんは自信をのぞかせた。

