マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)最新作『キャプテン・マーベル』に、あのヒーローがゲスト登場するのではないかとの憶測が広まっている。新クリップ映像に重要な示唆があるのだ。

この記事には、『マーベルズ』のネタバレとなりうる説について取り扱っています。

©Marvel Studios 2023

話題になっているのはマーベル・スタジオ米公式Xが投稿した30秒の映像。「一人では戦えない」との声のもとに、キャプテン・マーベル、モニカ・ランボー、ミズ・マーベルが集結。「アベンジャーズが戻ってくる」「新たなチームがアッセンブル」とのテロップとともに、迫力のチームファイトが切り取られている。

注目は映像の最後だ。「友達を呼んだ」との声とともに、ビフレストの虹の橋のような光の筋が差し込む。何者かが転送されてきているようだが、それが誰かまでは確認できない。

On November 10, a new team assembles.

Get tickets to #TheMarvels now.- Marvel Studios (@MarvelStudios) October 14, 2023