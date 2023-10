「1秒で恋に落ちる」女優ハン・ソヒ、床に寝そべって果敢なポーズ！シースルー衣装で魅了【PHOTO】

女優ハン・ソヒが色香と特別な存在感を放っている。

【写真】ハン・ソヒ、首元から腕まで「タトゥーびっしり」

ハン・ソヒは10月10日、ハン・ソヒは自身のインスタグラムにフランスのジュエリーブランド「BOUCHERON」をタグ付けして広告写真をアップした。

写真をのぞくと、カラフルなシースルーワンピースに黒のカーディガンとブーツを合わせたハン・ソヒの姿が写っている。

シックな表情と果敢なポーズでハン・ソヒならではの独特な雰囲気を完成させた。

国内外のネットユーザーらは、「1秒で恋に落ちる」「可憐なソヒ嬢」「この眼差しの虜です…」「大好き」といったコメントを残し、賛辞を惜しまなかった。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

なおハン・ソヒが、パク・ソジュンらと共演したNetflixドラマ『京城クリーチャー』は、今年配信される予定。本作は1945年の春を舞台に、苦難に満ちた陰惨な時代を生きる男女が、人間の貪欲さによって誕生した怪物との過酷な戦いに身を投じるという物語だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』『100日の郎君様』『アビス』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。