ファミリーマートから、山崎製パンのロングセラー商品とコラボレーションした「北海道チーズ蒸しケーキのミルククリームサンド」が登場!

「北海道チーズ蒸しケーキ」と同じチーズ生地を使用した、しっとり・ふんわり食感のスイーツです☆

ファミリーマート「北海道チーズ蒸しケーキのミルククリームサンド」

価格:180円(税込)

発売日:2023年9月12日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,200店 ※沖縄県を除く

ファミリーマートが、山崎製パンのロングセラー商品「北海道チーズ蒸しケーキ」とコラボレーション!

山崎製パンの「北海道チーズ蒸しケーキ」は、北海道産チェダーチーズ入りのチーズクリームを使用した、しっとりとしたふんわり食感が楽しめる蒸しケーキです。

人気のロングセラー商品として、1999年の発売から20年以上にわたり愛され続けています。

今回発売される「北海道チーズ蒸しケーキのミルククリームサンド」は、山崎製パンの協力のもと、北海道チーズ蒸しケーキの味わいをスイーツで表現した一品。

「北海道チーズ蒸しケーキ」と同じ北海道産チェダーチーズ入りのチーズクリームを使い、しっとり食感の蒸しケーキに、なめらかなミルククリームをサンド。

蒸しケーキの豊かなチーズの風味と、ミルククリームの優しい甘さがマッチしています。

「北海道チーズ蒸しケーキ」ではおなじみの北海道の形の焼き印もあしらわれた、冷やして食べるひんやりスイーツです☆

北海道の焼き印でもおなじみの「北海道チーズ蒸しケーキ」が、おいしいミルククリームを味わうスイーツに!

「北海道チーズ蒸しケーキのミルククリームサンド」は、ファミリーマートにて、2023年9月12日(火)より販売中です。

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています

※店舗によって取り扱いのない場合があります

