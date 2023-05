『ヴァージンリバー』はシーズン6、『ジニー＆ジョージア』はボス変更もシーズン3＆4へ更新！

Netflixが、人気ドラマの『ヴァージンリバー』をシーズン6へ、『ジニー&ジョージア』をシーズン3&4へ一挙更新したことを発表した。

【関連記事】海外ドラマ 打ち切り&更新一覧 | 2023年〜2024年【265作品】

人気シリーズ2作品の更新は、現地5月17日(水)にNetflixが開催した広告主向けのラインナップ発表会「アップフロント・プレゼンテーション」にて明らかになった。

ロビン・カーの同名小説をドラマ化した『ヴァージンリバー』は、大きな喪失を経験した看護師のメル(『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のアレクサンドラ・ブレッケンリッジ)がロサンゼルスから北カリフォルニアの小さな町ヴァージンリバーへ引っ越し、そこで体験する驚きの出来事や素晴らしい出会いの数々がハートウォーミングに描かれるシリーズ。

今秋より配信が予定されているシーズン5の到着前に新シーズンの製作が決定し、人気の高さを証明する形となった。主演のアレクサンドラのほか、ジャック役のマーティン・ヘンダーソン(『グレイズ・アナトミー』)、医師ヴァーノン役のティム・マシスン(『マダム・セクレタリー』)、町長ホープ役のアネット・オトゥール(『ヤング・スーパーマン』)らが続投の見込み。

Virgin River has been renewed for Season 6! pic.twitter.com/4V3YiFRvmk

対する『ジニー&ジョージア』は、今年1月にシーズン2が配信される中、その約4ヵ月半後に2シーズンまとめての更新が決定。本シリーズはティーンエイジャーで母親になった何かと訳アリなジョージア(ドラマ版『エクソシスト』のブリアンヌ・ハウイー)が、父親の違う二人の子ども、娘のジニー(アントニア・ジェントリー)と息子のオースティン(ディーゼル・ラ・トラカ)を連れて新境地へ引っ越し、再出発を図ろうとするストーリー。

こちらは2シーズンまとめての更新となったものの、これまでショーランナーを務めてきたデブラ・J・フィッシャーが降板。シーズン3以降は、『デグラッシ:ネクスト・クラス』でクリエイターを担ったサラ・グリンスキーが代わりに率いることも決定している。

Ginny & Georgia has been renewed for Season 3 - and Season 4! pic.twitter.com/mPXSEFA0o9

- Netflix (@netflix) May 17, 2023