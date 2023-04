YouTubeの有料サブスクリプションサービスである「YouTube Premium」は、広告なしでの動画視聴や動画のバックグラウンド再生など、さまざまな機能を利用できるようになるというサービスです。そんなYouTube Premiumに、5つの新機能が追加されました。

5 new YouTube Premium features to up your YouTube game

https://blog.youtube/news-and-events/5-premium-features-to-up-your-youtube-game/

YouTube is giving Premium subscribers higher-quality video than everyone else - The Verge

https://www.theverge.com/2023/4/10/23677141/youtube-premium-subscribers-higher-quality-video-1080p

◆1:スマートフォンやタブレットでもキュー機能で次に流れる動画をコントロール可能に

ブラウザ版のYouTubeでは各動画のオプションから選択できる「キューに追加」から、次に再生される動画を自由に管理することができます。このキュー機能が、YouTube Premium会員ならスマートフォンやタブレットでも利用可能になります。

◆2:AndroidやiOSで複数人で一緒にYouTubeを視聴

YouTube Premium会員はAndroid端末の場合、Google Meetアプリ内にあるライブ共有機能から、YouTubeを同時視聴するためのセッションをホストすることが可能となります。このライブセッションに参加するユーザーは、YouTube Premium会員でも非会員でもどちらでもOK。さらに、今後数週間でSharePlayを介してiOSでもFaceTimeからライブ共有機能が利用可能となります。

なお、Google Meetを使って複数人でYouTubeを同時視聴する方法は以下にまとめられています。

Google Meet を使って YouTube 動画を他の人と一緒に視聴する - Android - Google Meet ヘルプ

https://support.google.com/meet/answer/12429722

◆3:デバイスをまたいでYouTubeに戻る

Android・iOS・ブラウザ版を利用するYouTube Premium会員は、動画を再生するデバイスを切り替えてもすぐに以前中断したところから動画の再生を再開することができます。

◆4:オフラインでもYouTubeを利用可能

YouTube Premium会員はSmart Downloads機能を利用することで、端末がWi-Fiに接続している時におすすめ動画を自動でダウンロードしてオフライン時にも再生できるようになります。

◆5:iOS端末で動画の品質を向上

iOS端末を利用しているYouTube Premium会員は、今後数週間以内に通常の1080p(フルHD:1920×1080ピクセル)よりもビットレートの高い「1080p Premium」というオプションを利用可能となります。同機能はブラウザ版で間もなく利用可能になるとのこと。「1080p Premium」は特にディテールの細かい動画や動きの多い動画などが、通常の1080p動画よりもくっきりクリアに仕上がるそうです。