Googleは6日(現地時間)、アメリカ・ニューヨークのウィリアムズバーグにて新製品発表会「Made by Google Event '22」を開催し、同社が展開する「Made by Google」の新製品として独自開発したチップセット(SoC)「Tensor G2」を搭載する新しい5G対応のフラッグシップスマートフォン(スマホ)「 pixel 7」および「Pixel 7 Pro」を正式発表しています。

日本を含む1次販売国・地域では2022年10月13日(木)に発売され、すでに同社の公式Webショップ「Google ストア」では予約注文が開始されており、価格(金額はすべて税込)はPixel 7の128GBモデルが82,500円、256GBモデル(Obsidianのみ)が97,900円、Pixel 7 Proの128GBモデルが124,300円、256GBモデル(SnowとObsidianのみ)が139,700円となっています。

また2022年10月16日(日)までに購入するとPixel 7は21,000円分、Pixel 7 Proは35,000円分のGoogle ストア クレジットがプレゼントされます。さらに対象スマホが最大61,500円で下取りできるとのこと。なお、アメリカでの価格Pixel 7が599ドル(約86,800円) から、Pixel 7 Proが899ドル(約130,300円)からとなっています。

日本で販売されるモデルはPixel 7が「G03Z5」、Pixel 7 Proが「GFE4J」となっており、ともにおサイフケータイ(FeliCa)に対応し、G03Z5は5GのSub6のみ、GFE4Jは5GのSub6およびミリ波(mmWave)に対応しています。SIMはnanoSIMカード(4FF)とeSIMのデュアルSIMで、Google ストアで販売されるのはメーカー版でいわゆる「SIMフリー」となります。

本体カラーはPixel 7がLemongrassおよびSnow、Obsidianの3色、Pixel 7 ProがHazelおよびSnow、Obsidianの3色で、純正ケースとして「Case-Mate Tough Clear Case」(2,899円)や「Bellroy Leather Case」(6,800円)も販売されます。なお、充電ケーブルやSIMピン、クイック スイッチ アダプターが付属しているとのこと。

新たに最低5年間のセキュリティーアップデートが実施されることが案内されました。その他、日本ではGoogle ストア以外にもPixel 7はKDDIとソフトバンクから、Pixel 7 Proはソフトバンクからも販売され、純正ケースなどのアクセサリーもKDDIとSB C&Sから販売される予定となっています。KDDIおよびソフトバンクにおける価格などについては各社から発表される見込みです。

Pixel 7とPixel 7 ProはともにGoogleブランドで展開している「Pixel」シリーズの次期フラッグシップモデルで、昨年に発売された「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」ではじめて搭載された自社開発のSoCであるTensorの次世代版「Tensor G2」を搭載し、さらに高性能化するほか、デザインも進化しているということです。

Pixelシリーズ向けに独自設計されたTensorは最も革新的なAIやML(機械学習)を提供できるモバイル用SoCで、これまで同社が注力してきた音声による操作や文字起こし(ディクテーション)、自動字幕(キャプション)、翻訳などの処理性能が向上するほか、Titan M2チップを内蔵して高いセキュリティーも確保されています。

機種 Pixel 7 Pixel 7 Pro 画面 6.3型OLED(416ppi)

FHD+(1080×2400ドット)

最大90Hz 6.7型LTPO OLED(512ppi)

QHD+(1440×3120ドット)

最大120Hz 大きさ 155.6×73.2×8.7mm 162.9×76.6×8.9mm チップセット(SoC) Google Tensor G2 Google Tensor G2 内蔵メモリー(RAM) 8GB(LPDDR5) 12GB(LPDDR5) 内蔵ストレージ 128GB、256GB(UFS3.1) 128GB、256GB、512GB(UFS3.1) 電池容量 4355mAh 5000mAh

[Pixel 7 - G03Z5]

GSM / EDGE: クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz)

UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19

LTE: 対応バンド B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71

5G Sub-6: 対応バンド n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 75 / 76 / 77 / 78 [Pixel 7 Pro - GFE4J]

GSM / EDGE: クアッドバンド(850、900、1,800、1,900 MHz)

UMTS / HSPA+ / HSDPA: 対応バンド 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19

LTE: 対応バンド B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71

5G Sub-6: 対応バンド n1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 14 / 20 / 25 / 28 / 30 / 38 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71 / 77 / 78

5G mmWave: 対応バンド n257 / n258 / n260 / n261

記事執筆:memn0ck

