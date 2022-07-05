¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë»£±Æ³«»Ï¡ª¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¸«¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×
ÊÆAmazonÀ½ºî¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó3¤¬ºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Íè¤¿¤ë¥·¡¼¥º¥ó4¤Î¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼Ìò¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Î»£±Æ¤Ï8·î22Æü¡ª
¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¤Î»£±Æ¤¬8·î22Æü¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÊÆCollider¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó4¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤è¡£±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¶¦±é¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¡¢ÌÜ°ìÇÕÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¸«¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¤À¤¬¥«¡¼¥ë¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»£±Æ¤Þ¤Ç¤¢¤È2¥«·î¤Û¤É¤À¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼Â¤ÏÍè½µ¡¢¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¤Ë²ñ¤¦Í½Äê¤Ê¤ó¤À¤¬¡¢Èà¤¬²¿¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤ó¤À!?¡É¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤òµÓËÜ²È¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Èà¤é¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤âÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¡×
¥¯¥ê¥×¥¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ë¡¼¤¬¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤ËÃµµá¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤È¥¯¥ë¡¼¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢Amazon¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ½ºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤¬À¸¤¤ë¤³¤Î¶¸µ¤¤Î¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥Ü¡¼¥¤¥ºÂÐ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¤È¥»¥Ö¥ó¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÏAmazon Prime Video¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍËÆü¤Ë1ÏÃ¤º¤ÄÇÛ¿®Ãæ¡£7·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè8ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë