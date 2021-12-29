¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¿Íµ¤ºÆ¤Ó¡©Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Â³¡¹ÃÂÀ¸¡¡¼ûÍ×À¸¤ó¤À2¤Ä¤Î»Å³Ý¤±
2021Ç¯¤Ï¡¢VOCALOID¡Ê¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¡¢ÄÌ¾Î¥Ü¥«¥í¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Çºî¶Ê¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ë¡ÖVOCALOID¡×¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤¦¤Á¡¢11ºî¤¬Ç¯Æâ¤Ç100ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥É¥ï¥ó¥´¤Î·ªÅÄ¾÷¿ò¡¦ÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±Æ¶Á¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2013Ç¯°ÊÍè¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¥Ü¥«¥í¤È¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤¬³«È¯¤·¤¿²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î±þÍÑÀ½ÉÊ¤ÎÁí¾Î¤ò»Ø¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢UTAU¤äCeVIO´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»Ø¤¹¸ì¤È¤·¤Æ¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥½¥Õ¥È¤Ç³Ú¶Ê¤òºî¤ë¿Í¤Ï¡Ö¥Ü¥«¥íP¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥«¥í¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¡ÖVOCALOID¡×¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Ç¯Æâ¤Ë100ËüºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î11¶Ê¤À¡£¡Ê¶ÊÌ¾/Åê¹Æ¼Ô¡Ë
¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢/ DECO*27¥¥å¡¼¥È¤Ê¥«¥Î¥¸¥ç/ syudou¥Õ¥©¥Ë¥¤/ ¥Ä¥ß¥¥¨¥ó¥ô¥£¡¼¥Ù¥¤¥Ó¡¼/ kanaria¥Ñ¥á¥é/¿ÜÅÄ·ÊÆä ¥Ð¥ë¡¼¥ó¿À¤Ã¤Ý¤¤¤Ê/¥Ô¥Î¥¥ª¥Ô¡¼¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥¶¡¼/É¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¥·¥Í¥Þ / Ayase¥È¥ó¥Ç¥â¥ï¥ó¥À¡¼¥º/ sasakure.UK·²ÀÄ»¾²Î/Eve¸Â¤ê¤Ê¤¯³¥¿§¤Ø/¤¹¤ê¤£
·ªÅÄ¤µ¤ó¤¬2021Ç¯12·î16Æü¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÅê¹Æ¤·¤¿Ç¯Æâ¤Ë100ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ü¥«¥í¶Ê°ìÍ÷¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åê¹ÆÇ¯Æâ¤Ë100ËüºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¶Ê¿ô¤¬Æó·å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¡£²áµî2Ç¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼2021Ç¯¡¢¥Ü¥«¥í¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥²¡¼¥à¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥Ü¥«¥í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¥Ü¥«¥í¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ªÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡ÊÄÌ¾Î¥×¥í¥»¥«¡Ë¡×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe VOCALOID Collection¡Ê¥Ü¥«¥³¥ì¡Ë¡×¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥»¥«¤Ï¡¢ColorfulPalette¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¥»¥¬¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬2020Ç¯9·î30Æü¤Ë¶¨¶È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¤À¡£¥Ü¥«¥í³Ú¶Ê¤Ë¤è¤ë¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤È¡¢¥Ü¥«¥í¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð21Ç¯7·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤«¤éºÇ¿·¤Î¥Ü¥«¥í¶Ê¤Þ¤Ç¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¶Ê¤ÎÄÉ²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶ÊÌ¾¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉâ¾å¤·¡¢¸µÆ°²è¤ÎÃíÌÜ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥«¥³¥ì¤Ï¡¢¥É¥ï¥ó¥´¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥Ü¥«¥í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£2020Ç¯Åß¤«¤éÇ¯2²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²èºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¡¢³Æ¼ï¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ªÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥ï¥ó¥´¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¥Ü¥«¥í¤ËÃåÌÜ¤¹¤ëÇØ·Ê¤ò¤³¤¦¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤¬¥Ü¥«¥í¤ò¿ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿°ì¶Ê¤ÎÁÏºîÊª¤«¤é²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤¿¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡¢MMD¡¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê2¼¡ÁÏºî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¤¤¤¦UGC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÁêÀ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ü¥«¥í¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµÄ¾¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
·ªÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥«¥³¥ì¤Ç¤Ï¥Ü¥«¥í¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥«¥í¶Ê¤ò¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤â¤Î¤ä¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤â¤Î¤Ê¤É¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¡¢ºÙ¤«¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿2Ç¯°ÊÆâ¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¥Ü¥«¥íP¤Î¤ß¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¥ë¡¼¥¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¿·¿ÍÈ¯·¡¤Î¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ï¥ó¥´¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢21Ç¯10·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ü¥«¥³¥ì¤Ë¤Ï¡¢Ìó4000ºîÉÊ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢Ìó67Ëü7000¿Í¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä
¤³¤¦¤·¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢100ËüºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿11¶Ê¤Îºî¼Ô¤Î·ÐÎò¤ÏÂ¿ÍÍ¤À¡£
DECO*27¤µ¤ó¤äsasakure.UK¤µ¤ó¡¢¥Ô¥Î¥¥ª¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤«¤é¥Ü¥«¥í¶Ê¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å»²¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£°ìÊý¤Ç2020Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿kanaria¤µ¤ó¤äÉ¢¥Þ¥°¥Í¥¿¥¤¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤Î¥Ü¥«¥íP¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¥Ü¥«¥í°Ê³°¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¤¤¤ë¡£Eve¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö²ö²ö´ñëý¡×¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤«¤é²Î¾§¤Þ¤Ç¤òÃ´¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Ayase¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¡ÖYOASBI¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2020Ç¯¡¢Âè71²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¥Ü¥«¥í³¦·¨¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿2013Ç¯¡¢Ç¯Æâ¤Ë100ËüºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿11¶Ê¤Î¤¦¤Á7¶Ê¤Ï¡Ö¥«¥²¥í¥¦¥Ç¥¤¥º¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¸¤ó¡Ê¼«Á³¤ÎÅ¨P¡Ë¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ2021Ç¯¤Ï¡¢¸Å»²¤«¤é¿·»²¡¢¤Þ¤¿¥Ü¥«¥í¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ü¥«¥í³¦·¨¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£