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¢¨1¡¡http://www.huffingtonpost.com/2014/09/03/usa-today-layoffs-job-cuts-gannett_n_5760196.html
¢¨2¡¡http://www.pressgazette.co.uk/ft-avoids-compulsory-redundancies-30-journalists-leave
¢¨3¡¡http://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/oct/21/telegraphmediagroup-national-newspapers
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¢¨5¡¡https://www.cnbc.com/2021/02/04/role-of-medicaldrones-in-global-covid-vaccine-campaign-is-growing.html
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