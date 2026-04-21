みなさんが子どもの頃に「大人になったらなりたい」と思っていた職業はなんですか。第一生命保険株式会社（東京都千代田区）が実施した「第37回 大人になったらなりたいもの」に関する調査によると、小学生男子と中高生では「会社員」が6年連続で1位となった一方、高校生男子では「投資家」が初めてTOP10内にランクインしました。【ランキング高校生が「大人になったらなりたい職業」を見る調査は、全国の小学生（小学校3〜6年生