日本文学が海外でヒットする背景 翻訳ではなく「見つける」役割FNNプライムオンライン

日本文学が海外でヒットする背景 翻訳ではなく「見つける」役割

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本の小説が海外で次々とヒットしている背景に、翻訳家の存在があるという
  • 翻訳は作品を選び、海外の出版社へ届ける「仕掛け人」でもあると筆者
  • 日本文学を掘り起こし、選び、海外の出版社へ届ける役割を果たしているそう
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
  2. 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
  3. 3. 試合長引きToshlのライブ中止に
  4. 4. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
  5. 5. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
  6. 6. 佳子さま クッキリ服を再び着用
  7. 7. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
  8. 8. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
  9. 9. 京都男児遺棄 過熱報道を疑問視
  10. 10. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
  1. 11. 市所有の土地に家電56台不法投棄
  2. 12. 「推し活は異常」アイドルが提起
  3. 13. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
  4. 14. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡　東京・文京区
  5. 15. 高市首相「全ては国民のために」
  6. 16. てんちむ 婚約前の「体の関係」
  7. 17. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
  8. 18. 3歳児に料金誤請求 鳥貴族が謝罪
  9. 19. 男児遺棄「一番心配なことは」
  10. 20. くるまの「ヤッた日」永野把握?
  1. 1. 娘誕生の夜 義妹にハメられた夫
  2. 2. ガソリンに水混入 20台に不具合
  3. 3. 有毒植物の誤食 70代女性が死亡
  4. 4. 東京Dシティ死亡事故 22日も休止
  5. 5. 佳子さま クッキリ服を再び着用
  6. 6. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
  7. 7. 警官クマ被害 遺体は成人女性か
  8. 8. 市所有の土地に家電56台不法投棄
  9. 9. 東京ドームシティ「フライングバルーン」点検作業中の20代の女性作業員が挟まれ心肺停止で救助されるも先ほど死亡　東京・文京区
  10. 10. 男児遺棄「一番心配なことは」
  1. 11. トランプ氏 停戦延長したくない
  2. 12. こんなことまで注意? 市長が苦言
  3. 13. 長野で木が落下 作業員2人死亡
  4. 14. 戦車事故 死亡隊員3人の氏名公表
  5. 15. 新たに「消費税1%論」も なぜ?
  6. 16. 「スーパーボラ」夜間中学に入学
  7. 17. 合宿で男子らの裸盗撮? 教諭逮捕
  8. 18. 東京Dシティの事故で作業員死亡
  9. 19. 小6死体遺棄 仰向けにした意図
  10. 20. 実の娘に性的暴行か 二審も実刑
  1. 1. 高市首相「全ては国民のために」
  2. 2. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
  3. 3. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
  4. 4. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
  5. 5. 男児は「お母さん大好きだった」
  6. 6. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
  7. 7. 男児遺棄「差し控える」は異例
  8. 8. 未成年を狙う大人の「悪辣手口」
  9. 9. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
  10. 10. 約530万本のネモフィラ満開 絶景
  1. 11. 日本代表の選手 11歳で性加害か
  2. 12. 男児遺棄「父親に殴られていた」
  3. 13. 「深層NEWS」放送3000回記念の会　石破前首相や各分野の専門家ら集う
  4. 14. 首相、予算委員長らを慰労　成立受け公邸で会食
  5. 15. 下着を被り配信 過激行動のワケ
  6. 16. 男児遺棄 親族が出した結婚条件
  7. 17. 「段差見えない」施設の責任は?
  8. 18. 高市総理、議員らを公邸に招き“初の夜の会合”　衆院予算委メンバーを慰労
  9. 19. 『それは主観だ』に反発　竹田恒泰氏が神谷宗幣氏との討論を総括
  10. 20. 売り切れ続出 アイスモアを評価
  1. 1. 日本ブルーベリー 台湾で不合格
  2. 2. かつて世界最大の氷山、砕け散る
  3. 3. チンパンジー内戦状態 ウガンダ
  4. 4. おもてなしが一流 日本文化絶賛
  5. 5. 「NISA貧乏」若者の焦りに懸念
  6. 6. 台湾総統、中国の圧力で外遊中止
  7. 7. 藤井風が香港公演中止 理由不明
  8. 8. 南大西洋でかつての世界最大氷山砕け散る
  9. 9. サウナに良い効果 研究で判明?
  10. 10. 頼総統 中国の圧力で外遊中止
  1. 11. キリスト像破損の兵士を拘禁処分
  2. 12. d4vd 死刑か終身刑の可能性も?
  3. 13. ChatGPT広告 公式に枠販売開始
  4. 14. 米が北情報の共有を制限 波紋
  5. 15. 「世界最古のタコ」称号はく奪
  6. 16. 中国で閉園した幼稚園に問題か
  7. 17. 中国で「ラテアート教室」人気に
  8. 18. エジプト 難民流入で深刻な打撃
  9. 19. タイの「徴兵クジ」制度に異変
  10. 20. 米イラン2度目の協議メド立たず
  1. 1. UDトラックス 1万3千台リコール
  2. 2. 卵が高値 安く買える穴場を発見
  3. 3. SBI証券の新NISA これをやればOK
  4. 4. とんこつ一強の地で味噌ラーメン
  5. 5. ノジマ 買収額は約1100億円に
  6. 6. 若者の6割が「クルマ離れ」実感
  7. 7. 離婚で大損しやすい女性の共通点
  8. 8. 三菱UFJ銀行 個人預金の獲得に力
  9. 9. ANA「燃油サーチャージ」導入へ
  10. 10. 現職を完全無視 役職定年の末路
  1. 11. 気温45度想定 新機能ウェア発表
  2. 12. 夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
  3. 13. 旧奈良監獄を活用した施設、公開
  4. 14. 「メンタルがいつも安定している人」がやっている、“朝晩1分ずつ”のシンプルな習慣
  5. 15. IT未経験でもSIer内定 コツ解説
  6. 16. リーマンショック再来の鍵はAI
  7. 17. ナフサ不足なら生理用品も影響か
  8. 18. 仙台駅の立地は全国的にも非常に珍しかった。移転を繰り返さないことで生まれた「急カーブ」の正体
  9. 19. 月収100万?空前のタクシーバブル
  10. 20. 三菱UFJ銀行 AI活用で100億円へ
  1. 1. 中国が国際地位を脅かす懸念材料
  2. 2. ASUS ルーター新製品を発表
  3. 3. Bluetoothヘッドフォン買い替え
  4. 4. NASAの月計画 撮影機材の1つ
  5. 5. dポイントの不正利用防止 新機能
  6. 6. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
  7. 7. 【買うべき？】DJI Osmo Pocket 4登場！前作からの「確かな進化」と損しない選び方
  8. 8. 約6,500円で破格のスペック！最初の1台に買うべき神コスパヘッドホン「HAYLOU S40」
  9. 9. 携帯の電源を切るルールの根拠
  10. 10. 「OPPO Find X9 Ultra」グローバル向けに正式発表、日本でも今夏登場
  1. 11. あしかがフラワーパークの「大藤」が満開。昨年より1週間早く見頃に
  2. 12. ミャクミャク好き必見！「EXPO2025オフィシャルカフェ　らぽっぽリンクス梅田店」
  3. 13. NTTドコモ、最強タフネススマホ「Galaxy Active neo SC-01H」を11月12日に発売！気になる価格をチェック――本体価格5万8968円で実質2〜3万円に
  4. 14. 赤城耕一の「アカギカメラ」 第139回：標準ズームレンズの食わず嫌いを治した「シグマ24-105mm」という焦点域の思想　
  5. 15. GitHubが2025年の透明性レポートを公開、削除されたプロジェクトは4万7228件で過去最高
  6. 16. 実戦さながらのハッカソン「Tornado2026」エントリー受付開始、今年は東京、大阪、札幌、福岡の4都市開催
  7. 17. 孫社長公認"ハゲの歌"に物議
  8. 18. 鍵も財布もスマートフォンもまとめて探せる「Tile スターターパック」レビュー
  9. 19. 僕らのインフラを守る新たな味方「太陽光発電飛行船」を紹介するぜ
  10. 20. 「初音ミクになった気持ちですよね」、あの小林幸子がボーカロイド化する「Sachiko」がこぶし再現プラグインや本人の掛け声など400以上の素材付きで登場
  1. 1. 試合長引きToshlのライブ中止に
  2. 2. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
  3. 3. 大谷の52試合連続出塁 韓で歓喜
  4. 4. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
  5. 5. 負傷の米投手 インスタで報告
  6. 6. そっくりだ 村上と似ている選手
  7. 7. 大谷 MLB9年目で3番目に遅い
  8. 8. トレードしないで 村上に悲鳴も
  9. 9. りくりゅう ギャラは1000万円超?
  10. 10. 大谷ルールに「理解できない」
  1. 11. サウジ監督が酷評…主審が離脱
  2. 12. 廃止すべき 大谷ルールに反発
  3. 13. 田中聡 筋肉断裂で今季絶望か
  4. 14. 元日本代表 今季で引退を発表
  5. 15. MLB公式データ脚光 村上に驚き
  6. 16. 日ハムが競り勝ち借金1 発言撤回
  7. 17. 朗希に「リリーフ転向論」噴出
  8. 18. 巨人・泉口の緊急離脱に監督痛手
  9. 19. 未来 平本の復帰戦に痛烈皮肉
  10. 20. 大谷 とんだ延焼被害見舞われる
  1. 1. Switch 2「スプラトゥーン レイダース」7月23日発売決定。価格は6,480円～
  2. 2. 京都男児遺棄 過熱報道を疑問視
  3. 3. 「推し活は異常」アイドルが提起
  4. 4. ヒカル「タモリ面白くない」波紋
  5. 5. てんちむ 婚約前の「体の関係」
  6. 6. くるまの「ヤッた日」永野把握?
  7. 7. 田辺智加 不摂生が「目に出た」
  8. 8. 元セクシー女優がプロレスラーと結婚して二児の母に。引退後の今「否定も後悔もしていない」
  9. 9. 中居正広氏「再始動」の可能性か
  10. 10. 後輩とホテルへ「最低」夫に憤慨
  1. 11. キャーと悲鳴…事故の壮絶状況
  2. 12. M!LK曽野舜太「出身大学」を告白
  3. 13. 松本潤 三浦春馬さんに感謝か
  4. 14. 浜崎あゆみ宅の「設備」に驚き
  5. 15. 「みな実に父取られた」と誤解か
  6. 16. 舞台『チェンソーマン』レゼ役は相馬結衣　セーラームーン役など2.5次元作品で活躍「本当に光栄」
  7. 17. 坂口杏里「膀胱破裂しそう」心配
  8. 18. 向井慧「閉じるマーク」に呆れ
  9. 19. TDR×ミセス 今年も夏コラボ実施
  10. 20. ３時のヒロインかなで、飛行機欠航で悲劇「ライブに行けなくなりました」推し活かなわず
  1. 1. 弟の相続人が赤の他人 兄が絶句
  2. 2. 50代買うべきしまむら名品 絶賛
  3. 3. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
  4. 4. 両親から全裸追放宣告され、悲痛
  5. 5. 肌に正直に ベースメイク新開発
  6. 6. 自然に白髪をぼかすヘアスタイル
  7. 7. ユニクロ神デニムの50代着回し術
  8. 8. 沖縄出身歌手 シンママ明かした
  9. 9. 甘すぎ? 大人のフリルブラウス
  10. 10. そろそろジャケットを本格稼働
  1. 11. スクワットとランジで美ボディへ
  2. 12. 無理なく続く美シルエット習慣
  3. 13. キャンメイク2026年夏新作
  4. 14. 珈琲館 初夏限定のメニュー登場
  5. 15. リピート買いしたい業スーの冷食
  6. 16. SNIDEL新作水着コレクション♡リゾート映えアイテム一挙公開
  7. 17. 運気が上がる日常のルールとは
  8. 18. 「夫は医者だから妻の私が頑張るのは当たり前なの！」同僚が突然の夫自慢!? 周囲の反応は…
  9. 19. 【漢字クイズ】「十日町」はなんて読む？意外と間違えやすい！
  10. 20. 断面まで美しい31アイスケーキ