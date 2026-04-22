お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が５月１７日に、テレビ朝日系列の冠番組「浜田雅功とアスリート幸福論」が放送されることが２２日、発表された。浜田にとって同局での冠番組は、「浜ちゃんのこれが聖地や！」（２０００年７月）以来、２６年ぶりとなる。同番組は、トップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひ