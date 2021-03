『グレイズ・アナトミー』最新シーズンで、さらに懐かしのキャラがカムバック！

米ABCの大ヒット長寿医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』シーズン17に過去のキャラクターが次々にカムバックしているが、そのリストにもう一人加わることが明らかとなった。米TV Lineをはじめとする複数メディアが伝えている。(※本記事は『グレイズ・アナトミー』シーズン17のネタばれを含むのでご注意ください)

ABCで4月1日(木)に放送予定のシーズン17第10話「Breathe(原題)」の予告映像が公開され、その映像に姿を見せたのは、シーズン3で初登場し、シーズン8まで主人公メレディス(エレン・ポンピオ)の異母姉妹レクシー・グレイを演じたカイラー・リー。シーズン8でレクシーは飛行機事故で命を落とし、帰らぬ人となっていた。

