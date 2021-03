隣の家が売りに出され「どのくらいの価格なんだろうか」と気になったイギリスのある男性がインターネットで確認した。すると男性はその価格ではなく、室内のベッドで寛ぐ愛猫の写真を発見し仰天したという。「まさか第2の家を持っていたなんて!」と驚く男性だが、ネット上では猫を飼っていないがよく遊びに来るなどの報告が多数あがっており、「猫に忠誠心は無いようだ」と多くの笑いの声が寄せられている。『LADbible』などが伝えた。

英ロンドン在住のマイケル・フバンクさん(Michael Hubank)は茶トラの猫を飼っている。普段は自由に家の外に出ることができるそうで、愛猫が日中どこで何をしているのかマイケルさんは知る由もなかった。

ところがマイケルさんは思わぬところで愛猫が寛ぐ姿を発見してしまったのだ。

ある日、マイケルさんは隣の家が売りに出されていることを知り、物件紹介サイト「Zoopla」で検索をかけてみた。すぐに物件は見つかり、興味本位で価格や間取りなどの詳細を眺めていたという。

そこには実際の部屋の様子が確認できるように各部屋の写真が掲載されており、「隣の家はこんな内装なのか」と思いながら次々と写真を見ているとベッドがある寝室の写真にたどり着いた。

その写真のベッドの上には、どうも見たことのある猫がのびのびと横たわっていた。そう、これはマイケルさんが飼っている愛猫だったのだ。「まさかこんなに近くで別宅を持っているとは…」とマイケルさんは衝撃を受けたようだ。

このストーリーをマイケルさんが自身のTwitterに投稿すると、「猫を飼っていないけどいつも家に来るよ」などの報告が多数届いた。向かいの家の窓から飼い主を見下ろす愛猫の姿や、外からやってきた知らない猫が自宅の窓辺で悠々と日向ぼっこをする姿など他人の家で自由気ままに過ごす写真が多く投稿されており、意外と多くの人が似た経験をしているようだ。

まるで飼い猫のように堂々と寛ぐ姿に、「これは面白いね。猫の所有権は誰にもないんだよ」「猫に忠誠心は無いみたいだね」「犬は人間を飼い主として認識しているけど、猫はただご飯を与えてくれる人としか思っていないんだろうね。一番良いごはんをくれる近所の人の方に懐いたのかも」などの推測や笑いの声が届いている。画像は『Michael Hubank 2021年3月28日付Twitter「The neighbours just put the house up for sale.」』『Sam 2021年3月28日付Twitter「Brilliant .. this is my cat, that’s not my house.」』『Sarah 2021年3月28日付Twitter「Also not my cat (and removed upon discovery).」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)