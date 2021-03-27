¡ØThe Boys¡¿¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¡¢¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤...¡ª
¼«·ÙÃÄ"¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º"¤¬¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à"¥»¥Ö¥ó"¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÆAmazon Prime Video¤Î ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2ºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤à¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë¡¢»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¥»¥Ö¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥ÈÌò¤Î¥¢¥ä¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¤À¡£
¥¹¥È¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎºÇ½ªÏÃ¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¤ÎÂ©»Ò¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ÆÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆEntertainment Weekly¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥·¡¼¥º¥ó3¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¥¢¥ä¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤âÈà½÷¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£º£¡¢¤½¤³¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ë¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¡£FOX¤Î¡ØThis Country¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿·ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤È¤Î·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤è¤Í¡©¡¡À½ºî¥Á¡¼¥à¤¬»ä¤Î´é¤òCGI¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ßÈÄ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¢¥ä¤Ï²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥È¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢µÓËÜ²È¤¬»ä¤ËÌòÌÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ï¡£¥¹¥È¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¾å¼ê¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤·¡¢À½ºî¥Á¡¼¥à¤¬»ä¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ä¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¥¹¥È¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØSUPERNATURAL¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î¥Ç¥£¡¼¥óÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¦¥¢¥¯¥ì¥¹¤¬¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ü¡¼¥¤Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ü¡¼¥¤¤È¥¹¥È¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥Ú¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ä¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÊÆFOX¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡ØThis Country¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤È¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤é¤Î·üÇ°¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÄ¼ËÄ®¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼À½ºî¥Á¡¼¥à¤òÉÁ¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡£¥¢¥ä¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¥ê¡¼¥µ¥ë¡¦¥¦¥§¥Ý¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥µ¥à¡¦¥¹¥È¥é¥ê¡¼¡Ê¡Ø¥·¥«¥´ P.D.¡Ù¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÆü¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
Amazon Prime Video¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù