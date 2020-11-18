『直感』発売記念！アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』全28話をABEMAが無料配信
「ABEMA（アベマ）」にて、テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の全話無料一挙配信が実施される。
原作小説シリーズ最新作『涼宮ハルヒの直観』の発売を記念し、「アニメLIVEチャンネル」にて、2020年11月21日（土）の午後2時よりテレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の全話無料一挙配信が決定した。また、「ABEMAビデオ」でも11月21日（土）の深夜0時より全話無料配信を行う。
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2020年11月21日（土）午後2時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/anime-live/slots/E8LS8AuWzNReNT
※「ABEMAビデオ」でも全話無料配信！
無料配信期間：2020年11月21日（土）深夜0時〜
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/ 25-20xetywbrdye
※上記のURLは配信開始と同時に有効となります。
原作小説シリーズ最新作『涼宮ハルヒの直観』の発売を記念し、「アニメLIVEチャンネル」にて、2020年11月21日（土）の午後2時よりテレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の全話無料一挙配信が決定した。また、「ABEMAビデオ」でも11月21日（土）の深夜0時より全話無料配信を行う。
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2020年11月21日（土）午後2時〜
番組URL： https://abema.tv/channels/anime-live/slots/E8LS8AuWzNReNT
※「ABEMAビデオ」でも全話無料配信！
無料配信期間：2020年11月21日（土）深夜0時〜
ビデオURL：https://abema.tv/video/title/ 25-20xetywbrdye
※上記のURLは配信開始と同時に有効となります。