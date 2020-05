「人生を変える体験」というものは、人によりさまざまだと思います。

ラプンツェルは「おうち時間」のプロ?! おうち仕事がはかどるディズニーソング4選

例えば、旅先での素晴らしい経験や、誰か特別な人との出会いなど。

私にとって「人生を変える体験」は、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』を見たことでした。

『塔の上のラプンツェル』が、2020年5月1日(金)21:00〜日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」にて、本編ノーカットで放送されます。

ディズニーアニメーションの中で、記念すべき長編映画50作目の作品です。

そんなこの映画に心を震わされ、ラプンツェルのおかげで人生がより良い方向に変わった私から、今回の放送に合わせて、『塔の上のラプンツェル』の心が震えるシーンを10個紹介します。

若干宗教じみている気もしますが、オタクってそんなもんですよね。

塔から飛び出し、未知なる世界を愛した女の子

18年間、塔の中だけで過ごしてきたラプンツェル。

一年の間で一度だけ、自分の誕生日の夜にしか見ることができない空の灯りを見に行くために、突然やってきた大泥棒フリン・ライダーと共に、ついに塔から出て自分の夢を叶える冒険に出かけます。

私は、ラプンツェルが塔の外に出るため「自由への扉(リプライズ2)」を歌うシーンが、この映画のなかで一番好きです。

なぜなら、この時のラプンツェルの行動が、私の人生を大きく変えたからです。

歌詞の中で、「すべてがとても大きく見えるの 外の世界不安なの。この塔に残ることもできる でもそう、行くのよ」と、安全で守られた塔の中に残る選択肢を一瞬考えます。

それでも、ラプンツェルは意を決して、高い塔から勢い良く飛び出します。

ゆっくりと足を下ろした先には、触れたこともない草花。

吹き抜ける風に、冷たく流れる小川、まっすぐに走ることのできる大地。

衝撃的でした。

自分が今まで過ごしてきた、安心安全な世界。

そこから一歩飛び出すだけで、世界はこんなにも変わるものなのか、と。

新しい体験や、未知の世界に飛び込むのに怖気付きそうになった時、私はこのシーンを思い出して、勇気を出して一歩を踏み出すことを選ぶことにしています。

そのおかげで今私は、みなさんにこの文章を届けることが出来ていますし、ラプンツェル役の中川翔子さん、フリン役の畠中洋さんへのインタビューという夢も叶いました。

ラプンツェルが教えてくれた勇気を持って、外の世界に飛び出せば、絶対に何かが変わるのです。

「誰にでも夢はある」という「許し」

塔から出たラプンツェルとフリンは、「かわいいアヒルの子」という酒場に立ち寄ります。

そこでフリンは、荒くれ者たちを見せてラプンツェルを怯えさせるつもりでしたが、逆にフリンが捕まりそうになります。

荒くれ者たちに殴られそうになるフリンを助けるため、ラプンツェルは彼らに「優しい心を思い出して! あなたたちは夢を持ったことはないの!? 」と力強く語りかけます。

そんなラプンツェルの純粋な心に触れた荒くれ者たちが、自分にも夢があった、と歌い始めるのが「誰にでも夢はある」です。

この歌で、自分の夢を語るのは、いかにも強面で、屈強な、近寄りがたいイメージの人物ばかり。

ですが彼らは高らかに、自分の夢を歌い上げます。

この時、この場所にいる彼らは、性別も年齢もバラバラですが「夢」があるという共通点があります。

「誰でも夢を見る だから俺たちは同じ仲間さ」という歌詞のように、仲間になるのに難しい理由なんて必要ありません。

そしてこの歌は、私にとっては「許し」の意味がありました。

片手がフックのどう見ても悪者の大男がピアニストの夢を追ったっていいんです。

足が強烈に臭くても、いつか恋がしたいと夢を見てもいいんです。

誰だって、どんな夢を見てもいいんですよ。

夢を追いかけていけば、理解されないことも、否定されることもあるかもしれません。

でもこの歌だけは、夢を追うことを許してくれます。

だって、「誰にでも夢はある」のですから。

「本当の自分」を愛してくれる人と、広がり繋がって行く世界

旅を進めて行くうちに、フリンは手を怪我してしまい、ラプンツェルによる魔法の髪の力で傷を癒します。

夜になった森の中、焚き火のそばでふたりは自分のことについて話し合います。

その中でフリンは、ユージーンという本当の名前を隠し、フリン・ライダーと名乗る経緯をラプンツェルに話しました。

親の顔も知らない可哀想なユージーンは、本の中のヒーローである「フリナガン・ライダー」をあやかってフリンと名乗っている、と。

そんなフリンに対してラプンツェルは、「私はフリンよりもユージーンの方が好きよ」と伝えます。

初めて言われたというその言葉を聞いて、フリンは少し悲しそうに、それでもちゃんとラプンツェルの目を見てありがとう、と伝えます。

虚勢を張った評判の自分よりも、何にも持っていない自分を愛してくれる人。

きっと、フリンが誰より待ち望んでいたのは、そう言ってくれる人の存在です。

そして、おそらくフリンじゃなくても、「何も持っていなくても本当の自分」を愛してくれる人の存在は、誰もが求めていることでしょう。

フリンがただの「王子様」でなく、現実に生きる私たちのように、どこか心に寂しさを持っていることが伝わる名シーンです。

「何も持っていない」ラプンツェルから広がって行く世界

私はこの作品で好きじゃないシーンは本当にないのですが、特に好きなのが、城下町にやってきたラプンツェルが、音楽に合わせて一人でダンスを踊って行くうちに、町中の人を巻き込んでみんなで踊るシーンです。

最初は照れていた町の人々も、手拍子を鳴らして行くうちにどんどん輪は広がり、いつしか大勢の人々が楽しそうに集まってきます。

この時点でラプンツェルは、町の人々にとって「プリンセス」でもなんでもない、「何も持っていないただの女の子」です。

それでも、人々がラプンツェルに惹かれ、集ってきます。

生まれも、資格も、関係ない。

みんなで歌い踊る楽しい世界を広げ、繋げて行くのは、たった一歩から。

ラプンツェルの純粋な心を信じていれば、どんな新しい環境にも勇気が持って行けるような気がします。

「輝く未来」を追い求めて

「空の灯り」を見るために、ラプンツェルとフリンとパスカルは、ゴンドラに乗ってとびきりの鑑賞場所に移ります。

ランタンが飛ぶのを待つ間、ふたりは静かに話します。

「夢が叶ってしまったら、次は何をしたらいい? 」と、夢を叶えたあとに不安を抱くラプンツェルに対してフリンは、

「それが楽しいんじゃないか また新しい夢を探すんだ」と伝えます。

このセリフは、ラプンツェルが塔から飛び出したのと同じくらい、私に衝撃を与えました。

子供の頃によく聞かれた「将来の夢」。

多くの子供は、どんな職業につくか、を答えます。

大体において「夢」とは、継続的なことや、大仰なことが取りざたされ、一度叶えたら終わることや、行きたいところなどは、あまり「夢」とはカウントされませんよね。

そのうえ私は、「ひとりの人生ではひとつの夢しか叶わない」という認識でいました。

宇宙飛行士になったらそれ以外の夢はないし、「誰かの助けになりたい」とい夢を持ったらそれ以外のことはしてはいけないのでは? それ以外のことをするのは、夢を真摯に追いかけていないのでは?

ラプンツェルもおそらく、私と似た様な認識だったのだと思います。

夢を叶えてしまったあと、なにを目標に生きていけばいいのか。

ですが、フリンはラプンツェルの不安を聞いて、「それが楽しいんだ」と笑いかけます。

夢は何個だって望んでいいし、何度だって叶えていい。

まさに目から鱗でした。

それから私は、いろいろな夢を見て、たくさん夢を叶えてきました。

ひとつ夢を叶えたあとは、「さぁ、次はどんな夢を叶えようかな! 」と、この世界で生きることが、もっと楽しくなりました。

ラプンツェルとフリンのこの会話で、やっぱり私の人生は大いに変わったのです。

“I See The Light” に込められた意味

無数のランタンが空に飛び上がる名シーンで歌われる「輝く未来」。

私の中では21世紀史上最もロマンチックなディズニーソングです。

この曲の原題は“I See The Light” と言って、直訳すると「私は光を見る」なのですが、この曲は“Now that I see you” という歌詞で終わります。

「今、あなたを見る」という意味があるのはもちろんのこと、“Now that I see you” の“You” がタイトルである“I See The Light” の“Light” の部分にかかっているため、今目の前にいる相手がお互いにとって「光」であることを歌っています。

尊…。

それがさらに日本語訳にされると「輝く未来」になるんです。

最 高 。

今見えている相手が、お互いにとっての光であり、そして輝く未来でもある。

『塔の上のラプンツェル』という映画は、原文の英語と、訳された日本語の調和が奇跡のように素晴らしいのです。

日本語吹替版だけしか見ないのは本当にもったいないので、是非日本語吹替版を見た後は、音声英語字幕日本語、音声日本語字幕英語、なんていう見方をして楽しんで見てくださいね。

鏡に映った真実と、「未来」を愛するということ

ゴーテルに連れられ塔に戻ったラプンツェルは、部屋中に散りばめられた太陽のモチーフをみて、自分が何者なのかに気づきます。

この映画には、物語を象徴するアイテムがいくつも出てきます。

コロナ王国の紋章である太陽に、魔法の力を持った花、ラプンツェルの長い髪や、最高の武器であるフライパン。

それとはまた別に注目して欲しいアイテムがあります。

それは、ラプンツェルの塔にある大きな鏡です。

物語の当初、ゴーテルはラプンツェルと二人でこの鏡に映り、まるでラプンツェルなんて映っていないかの様に話します。

みなさんご存知の通り、『白雪姫』の時代から、鏡は「真実を映すもの」という役割があります。

もちろんラプンツェルの塔にある鏡も真実を映しているはずですが、ゴーテルにはそれが見えていないのです。

鏡が登場するシーンですが、ラプンツェルがティアラの存在に気づき、初めてティアラを頭に乗せるのも鏡を見ていますし、ゴーテルがラプンツェルに対して「あんたは一生塔の外に出られない」と激昂したシーンでは、鏡は後ろを向いています。

ねぇ〜意味深でしょ〜?

自分が「消えたプリンセス」であるという「真実」に気付いたラプンツェルは、ゴーテルを押しのけて自分がいるべき場所に向かおうとします。

ゴーテルが今まで隠してきた真実が白日のもとに晒された時、ゴーテルにとって都合のいいものしか見えなかった鏡は割れるのです。

私が『塔の上のラプンツェル』という物語を愛する理由は、ラプンツェルがかわいいことと、人生を変えられたということもありますが、このように、ストーリーの中で散りばめられた仕掛けのようなものが好きだから、という理由もあります。

とにかく100点満点中5億点なんですよこの映画!

愛する人の未来を何よりも愛した男

ゴーテルに後ろから刺されたフリンを見たラプンツェルは、ゴーテルに全力で抵抗し、フリンを助けることと引き換えに言うことを聞く、と約束をします。

絶対に約束を破らないラプンツェルのことです、おそらく本当に自分の未来と引き換えに、フリンの命を選んだのでしょう。

しかしフリンは、「君が犠牲になってしまう」と、ラプンツェルを制します。

初めてこのシーンを見た時、「犠牲になると言っても、ゴーテルはラプンツェルの命までは取らないのでは? 」と思ったのですが、そうじゃないんですよね。

これまでずっと自由に生きてきたフリンにとって、自由じゃなくなること、ましてや、ラプンツェルの未来が奪われることは、死にも値することだと知っていたんですよね、彼は。

フリンはキスをすると見せかけて、手元に忍ばせていた割れた鏡の欠片を使い、ラプンツェルの髪を切り裂きます。

それは、ラプンツェルの髪から魔法の力が失われ、フリンの命がもう助からないことを意味します。

すべては、ラプンツェルの輝く未来を守るため。

愛する人の未来をなによりも優先するって、それはもう何にも勝る真実の愛だと思いませんか。

ラプンツェルは、もう魔法が宿っていない髪でフリンの傷を癒そうとしますが、それは叶いません。

死にゆくフリンはラプンツェルに、「君は俺の新しい夢だ」と伝えます。

そしてここで、ラプンツェルは「あなたは、私の」と言い澱み、フリンが自分の新しい夢だ、とは言わないのです。

だって、ここでラプンツェルがフリンを「新しい夢」にしてしまったら、もうその夢は2度と叶わなくなるから。

フリンは本当に、ラプンツェルの未来を愛していたんですよね。

愛にはいろんな形がありますが「あなたの未来を愛する」という人の愛し方は、たくさんの優しさが込められていると思います。

フリンは本当に、優しい人なんですよね。

フリン・ライダーずるくない?

生き絶えたフリンに、ラプンツェルは変わらず魔法の花の歌を歌いかけます。

ラプンツェルの涙が、太陽の雫の様に一粒こぼれ落ちると、光が溢れ、フリンは息を吹き返します。

このシーンのBGMの使い方が神すぎてやばくないですか、突然語彙力が消失するレベルです。

ゆっくりと目を覚ますフリンは、髪を切って金髪からブルネット(栗色の髪)に変わったラプンツェルを見て、「俺、言ったっけ? その髪の色の方が良いって」。

この男は〜〜〜!!!

本当に、ずるいですよこの男! 理不尽にキレたくなるくらい良い男で腹が立ちます。

その後にラプンツェルを抱きしめる時、ラプンツェルに見えない角度で、眉間に力を入れて一瞬だけシリアスな顔をするのが本当にずるいです。

なんなんマジで。

Happily Ever After!

ゴーテルは消え、ラプンツェルとフリンは王国に戻り、ふたりはいつまでも幸せに暮らしました。

このように、どストレートにハッピーエンドな作品が、最近では逆に珍しくなってきている気がします。

悪の側にも事情はあるし、善だと思っていたら実は善ではなく、みたいな、モヤモヤした含みのある、ハッピーエンドとは少し違ったエンディングが好まれる世の中で、『塔の上のラプンツェル』は、「いつまでも幸せに暮らしました」というセリフで映画が終わります。

それでいい、それがいいんです。

ラプンツェルのようにまっすぐに、純粋に、ハッピーで終わってこその物語じゃないですか。

だから私はこの映画が大好きですし、何度見ても心が震わされ、見る度に大号泣です。

こんな素晴らしい映画に出会えたことだけでも、私が生まれてきた意味はあったと思えるくらいに。

ラプンツェルを好きでいたおかげで、私は新しい世界に一歩踏み出す勇気が生まれ、新しい夢を叶えて行く楽しみを知り、たくさんの人と出会い、素晴らしい時間を過ごしました。

今、世界的な危機の中、ラプンツェルと同じ様に家の中に閉じ込められていると感じる人も多いと思います。

でもいつか、ラプンツェルのように、外の世界に踏み出す日が来ることを信じて、新しい夢を考えてみませんか?

いつかその日が来た時に、胸を張って夢を叶えに行ける様に。

どうかこの映画が、これからも誰かの人生をより良く変える作品でありますように。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!