コカ・コーラシステムは、厳選された日本の天然水を使用したナチュラルミネラルウォーターブランド「い・ろ・は・す」から、製品にラベルをはらない「い・ろ・は・す 天然水 ラベルレス」を4月から順次発売する。

コカ・コーラシステムでは、「World Without Waste(廃棄物ゼロ社会)」の実現を目指すグローバルプランに基づき、容器由来の廃棄物の問題解決に向けた「容器の2030年ビジョン」を策定している。昨年7月には、2030年までに「ボトル to ボトル」(「ボトル to ボトル」とは、使用済みPETボトルを回収・リサイクル処理したうえで、PETボトルとして再生し、飲料の容器として用いること)の割合を90%にまで高め、すべての自社製品のPETボトルの原料を100%サスティナブル素材(リサイクルPET樹脂または植物由来ペット樹脂など)に切り替えることなどを柱とした新たな環境目標を公表し、日本国内におけるプラスチック資源の循環利用の促進に取り組んでいる。

2009年に発売した「い・ろ・は・す」は、国内最軽量のペットボトルを採用し、「日本生まれの天然水を、おいしく飲み、しぼって(つぶして)、リサイクルする」という、おいしい水を飲むだけで簡単に楽しく参加できるエコアクションを提案してきた。「おいしい」と「環境にいい」を両立したナチュラルミネラルウォーターブランドとして、3月9日には、「い・ろ・は・す 天然水 100%リサイクルペットボトル」555mlを発売し消費者の人々に好評を得ているという。

今回発売する、製品にラベルをはらない「い・ろ・は・す 天然水 ラベルレス」は、ラベルをなくすことによって、ラベルをはがす手間がなくなり、ゴミの分別も楽にすることが出来る製品とのこと。容器本体には、「い・ろ・は・す」らしいスタイリッシュなデザインを施しており、外にも持ち運びたくなるような工夫もされている。また、容器には100%リサイクルペットボトルを採用しており、環境に配慮した製品になっている。同製品は、ケース販売のみとなっており、通常ラベルに記載している原材料名などの法定表示は外装ダンボールに記載することによってラベルレス製品の販売が可能となっている。

さらに今回、「資源有効利用促進法」の省令一部改正に伴い、4月1日充填分(3月31日以前に充填された製品については、改正前の省令に準拠するため識別表示マークがあるタックシールを使用している)から識別マークを表示したタックシールを省略した“完全ラベルレス製品”を実現し、展開する。省令改正は、廃棄物の削減(リユース)の促進、消費者の皆さまが識別マークを表示したタックシールなどをはがし分別を省くことを目的としており、より簡単に、楽に使用済みペットボトルをリサイクルに適した状態で資源回収に出すことができる。

[小売価格]2880円(税別)

[発売日]4月から順次

日本コカ・コーラ=https://www.cocacola.co.jp/