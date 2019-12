イギリスとアメリカ間を航行する旅客機内で、ファーストクラスを予約していた男性がエコノミー席に座っていた88歳の女性に無償で席を譲った。この様子を見ていた客室乗務員が心打たれSNSに写真を投稿したところ、多くの人が優しい気持ちになったようだ。『Fox News』『The Sun』などが伝えている。



英航空会社のヴァージン・アトランティック航空で客室乗務員をしているマンチェスター在住のリア・エイミーさん(Leah Amy)が、今月10日にFacebookに投稿した写真が人々に感動を与えている。そこには、当時の便の搭乗客である88歳のヴァイオレットさん(Violet)と、ジャックさん(Jack)の姿が捉えられていた。



リアさんは「私は今まで乗務した何百というフライトの中で、サッカー選手やスーパーモデル、ハリウッドの映画スターといった人達のお世話をする機会に恵まれました。しかし私が最もお気に入りである2人の搭乗客について、お話しさせてください」と綴っている。



リアさんの投稿によると、ニューヨークからイギリスに向かう旅客機内でヴァイオレットさんはエコノミー席を予約していた。彼女は元看護師でイギリスとアメリカの両国で働いていたという。そんなヴァイオレットさんはニューヨークに住む娘に時々会いに行くのだが最近、人工膝関節置換術を受け、長いこと膝を折り曲げた姿勢がよくないためか、しばらく娘に会いに行けず今回が久々の再会だったようだ。



一方のジャックさんは家族と一緒の旅でニューヨークからの帰路のため同便に搭乗し、ファーストクラス席を予約していた。しかしジャックさんは搭乗してすぐにヴァイオレットさんのもとへ行き、自分が予約していたファーストクラスの席に座るように促したそうだ。



ヴァイオレットさんはジャックさんの申し出を有り難く受けたようで、写真には膝を伸ばして悠々と座り、ファーストクラスの食事を楽しんでいるヴァイオレットさんの姿があった。そのまま旅客機が目的地に着くまで、ジャックさんは化粧室の隣のヴァイオレットさんが予約したエコノミー席に座っていた。



リアさんによると2人は完全に見知らぬ者同士とのことで、ジャックさんは客室乗務員やヴァイオレットさん本人に頼まれた訳でもなく、自ら座席の交換を申し出たのだという。リアさんが投稿した今回の出来事には心を打たれた人達が大勢いたようで、次のような言葉が寄せられていた。



「ジャックが私達に対して人に親切にするということの意味を教えてくれた。ヴァイオレットは決してこのことを忘れないだろうね。ありがとうジャック。」

「ジャックは私に他人へ親切にするという気持ちを再び思い出させてくれたよ。」

「なんて素敵なストーリーだ。シェアして教えてくれてありがとう。」

「ジャックはお金持ちなだけじゃなく心も裕福だ。次回彼が搭乗する際に、航空会社から無料航空券をプレゼントして欲しいな。」



多くの人がジャックさんに称賛の言葉を送るとともに、誰かに対して無償の親切をすることについて深く考えさせられたようだ。



ヴァイオレットさんは「ファーストクラスに乗るのが昔からの夢だった」とリアさんに明かしており、「娘にも教えたいけど写真に残せないため信じてもらえないだろう」と語っている。そのためリアさんはスマートフォンを持っていないヴァイオレットさんのために代わりに写真を撮り、Facebookで彼女の娘の目にもとまるようにと投稿したそうだ。



画像は『Fox News 2019年12月16日付「Plane passenger gives first-class seat to 88-year-old woman, makes her ‘dream’ come true: ‘No one asked him to’」(Leah Amy/Facebook)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)