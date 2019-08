by Matteo Grobberio Nintendo Switch でオンラインプレイを楽しむには有料サービスの「Nintendo Switch Online」を利用する必要があります。このNintendo Switch Onlineでは無料でファミリーコンピュータのゲームがプレイできるのですが、ここに間もなく スーパーファミコン のゲームタイトルも加わる可能性があります。Nintendo eShop - August 2019 | No Platinum Trophies, only Platinum Games | ResetErahttps://www.resetera.com/styles/resetera/resetera/images/logo-color-dark.svgNew FCC Filing Suggests That SNES Games Are Coming To Switch Soon - Game Informerhttps://www.gameinformer.com/2019/08/13/new-fcc-filing-suggests-that-snes-games-are-coming-to-switch-soon海外のゲームフォーラムResetEra上で、Link83さんが連邦通信委員会(FCC)に登録された最新の 任天堂 の機器に関する情報を共有しています。FCCはアメリカ国内の放送通信事業の規制監督を行う機関で、アメリカ国内でワイヤレス機器を販売する際には、同機関に製品を登録する必要があります。Link83さんが見つけたのは任天堂が新しくFCCに登録したワイヤレスゲームデバイスに関する資料。Nintendo Wireless Game Device HAC042 FCC ID BKEHAC042https://fccid.io/BKEHAC042写真やユーザーマニュアルなどは2020年2月までは機密扱いで見られないようになっているため詳細は不明ですが、ワイヤレスコントローラーとおぼしきものの図形が公開されており、これは明らかにスーパーファミコンのコントローラーと同じ形状です。このワイヤレスコントローラーはNintendo Switch専用のもので、Bluetooth接続で本体と通信するものだそうです。このスーパーファミコンのコントローラーと同じ形をしたワイヤレスコントローラーが登場することから、スーパーファミコンのソフトもNintendo Switch Onlineのラインナップに間もなく加えられることになるのではないかとインターネットユーザーたちが予測しているわけです。なお、任天堂はNintendo Switch Onlineの加入者限定でファミリーコンピュータのコントローラーと同じ形状のNintendo Switch向けコントローラーを任天堂公式ストアであるマイニンテンドーストアで販売しています。そのため、FCCに提出された書類が、任天堂がNintendo Switch Onlineの加入者限定で販売するスーパーファミコンのコントローラーと同じ形状のNintendo Switch向けコントローラーのものであっても何ら不思議はありません。ファミリーコンピュータ コントローラー | My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)なお、任天堂は投資家向けの質疑応答の中でNintendo Switch Onlineのサービスを拡充する計画があると語っています。また、過去にはNintendo Switch Onlineのコード内に複数のファミリーコンピュータのタイトルが発見されています。Nintendo Switch Onlineでスーパーファミコンゲームのリリースか?コード内に多数のタイトルが発見される - GIGAZINE