京都の米本拓司が再手術J1の京都サンガF.C.が6月4日、元日本代表MF米本拓司の負傷について公式リリースを発表した。京都市内の病院で左足第五中足骨骨折に対する再手術を受け、全治3か月となった。現在35歳の米本は、FC東京、名古屋グランパスなどでプレーしたのち、2025年から京都でプレー。日本代表としては、2010年のアジアカップ予選・イエメン戦に出場し、代表デビューも飾った。明治安田J1百年構想リーグでは、6試合に出