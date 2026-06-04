◇ナ・リーグドジャース7−0ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「5番・右翼」で先発出場。先制の5号2ランを放つなど、5打数3安打2打点でチームの連勝に貢献した。2回無死一塁の第1打席で相手先発・ギャレンの直球を捉え、右中間席に約1カ月ぶりとなる5号先制2ラン。3回1死一塁の第2打席は左前打で好機を