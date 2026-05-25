さっぽろ羊ケ丘展望台のクラーク博士の銅像＝札幌市「ボーイズ・ビー・アンビシャス（少年よ、大志を抱け）」の名言で知られるクラーク博士の銅像が、設置されている札幌市の「さっぽろ羊ケ丘展望台」のリニューアル工事に伴い、2027年4月から28年夏ごろまで見られなくなる。施設を運営する札幌観光協会が25日発表した。協会によると、展望台には毎年約40万人が訪れる。1976年に設置された、右手を掲げるポーズのクラーク博士