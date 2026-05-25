羽田空港に緊急着陸したスカイマーク機＝25日午後7時9分25日午後、羽田発福岡行きのスカイマーク19便ボーイング737で離陸後、タイヤにトラブルが見つかり、羽田空港に引き返して緊急着陸した。国土交通省東京空港事務所によると、タイヤ1本が破裂しているのが見つかった。現時点で乗客乗員計169人にけがは確認されていない。着陸したC滑走路は点検などのため、一時閉鎖した。同機は午後3時過ぎに出発し、午後5時5分ごろに緊急