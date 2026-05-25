【LBシルエットワークス アヴェンタドール GT Evo Ver.1】 9月発売予定 価格：7,260円 アオシマはプラモデル「LBシルエットワークス アヴェンタドール GT Evo Ver.1」を9月に発売する。価格は7,260円。 「リバティーウォーク（Liberty Walk）」は、愛知県に拠点を置く日本の自動車カスタムメーカー。そのリバティーウォ