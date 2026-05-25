大阪教育大付属池田小で、さすまたを使って訓練する教職員ら＝25日午後、大阪府池田市大阪教育大付属池田小（大阪府池田市）で2001年に起きた校内児童殺傷事件から6月8日で25年となるのを前に、同小と府警は25日、授業中に刃物を持った不審者が侵入してきた場合を想定し訓練を実施した。教職員約30人が参加し、在校生の保護者や他校の教育関係者らも見学。刃物を持った不審者役が大声を上げて侵入すると、刺股を手に駆けつけた