【限械突破 RX-78-2 ガンダム】 6月23日より順次登場予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「限械突破 RX-78-2 ガンダム」を6月23日より順次展開する。 本景品は「機動戦士ガンダム」よりモビルスーツ「RX-78-2 ガンダム」を限械突破シリーズで立体化したもの。全高約28cmのビッグサイズで立体化され、劇中のデザインが再現されている。 (C)創通・サンライズ