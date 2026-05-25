【「聖戦士ダンバイン」チャム・ファウ】 9月3日頃 発売予定 価格：7,590円 ハセガワは、レジン製フィギュア「『聖戦士ダンバイン』チャム・ファウ」を9月3日頃に発売する。価格は7,590円。 本製品は全高約140mmで、TVアニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するミ・フェラリオ「チャム・ファウ」を再現するレジンキット。背中の羽は透明レジンによる表現となるという。 原型