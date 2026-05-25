自動車博物館の世界において、単一ブランドコレクションは特別な位置付けにある。一企業の機械だけでなく、それを生み出した人々もまた称えられる。こうした博物館は、車が単なる移動手段以上の存在であることを思い出させてくれる。すなわち、人間の創造力と野心の表現であり、そのブランドあるいは創始者という唯一無二の視点を通してこそ理解できる存在なのだ。【画像】コブラやGT40など、キャロル・シェルビーにまつわる車両が