相続した実家や空き家について、「売却したほうがよいのか、それとも貸したほうが得なのか」と悩む人は少なくありません。売却にはまとまった資金を得られるメリットがありますが、賃貸にすれば継続的な家賃収入を期待できます。一方で、どちらにもデメリットや注意点があります。 本記事では、実家を売る場合と貸す場合の違いについて解説します。 実家を売るか貸すかは「目的」で変わる 実家をどう活用するべき