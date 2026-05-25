きょう（月）は、全国的に晴れて、日差しがたっぷり届き洗濯日和となるでしょう。厚手の洗濯物もよく乾きそうです。沖縄や奄美では、雨脚が強まる時間帯もあるでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいるところがありますので、土砂災害に注意・警戒が必要です。予想最高気温は高く、汗ばむ陽気になるところが多い予想です。東海より西では３０℃以上の真夏日になるところが多いでしょう。東京でも２８℃で、昨日より４℃ほど高くな