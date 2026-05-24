◇大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）十両で東６枚目・一意（かずま、木瀬）が東９枚目・西ノ龍（境川）を寄り切り、１２勝３敗で初優勝を飾った。単独トップに立って迎えた千秋楽で自力で決め、「体がよく動いてくれた」とホッとした表情を浮かべた。来場所の新入幕も確実となった。日大出身で２４年名古屋場所に幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだが、場所中に右膝を負傷して５場所連続で休場した。序ノ口転