2026年4月時点の主要銀行の変動金利は0.6～0.9％台、フラット35は2.49％と現行制度下で過去最高水準まで上がっています。日本銀行が2025年12月に政策金利を0.75％へ追加利上げしたこともあり、変動金利の上昇を心配する声は少なくありません。 もし変動金利が0.5％から1.5％に1％上昇したら、毎月の返済額はどのくらい増えるのでしょうか。また、上がりきる前に固定金利へ切り替えるのは本当に得なのでしょうか。本記