おととい新庄市で90代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとして逃走し、逮捕された17歳の少年の身柄がきょう、山形地方検察庁に移されました。警察は組織犯罪の可能性があるとして捜査しています。 【写真を見る】新庄市の特殊詐欺事件逃走し逮捕された17歳少年の身柄を送検 きょう送検されたのは、詐欺未遂容疑で逮捕された、本籍・神奈川県横須賀市で、住居・職業不詳の17歳の少年です。 警察によりますと、おととい午前11