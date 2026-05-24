おととい新庄市で90代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとして逃走し、逮捕された17歳の少年の身柄がきょう、山形地方検察庁に移されました。警察は組織犯罪の可能性があるとして捜査しています。

【写真を見る】新庄市の特殊詐欺事件 逃走し逮捕された17歳少年の身柄を送検

きょう送検されたのは、詐欺未遂容疑で逮捕された、本籍・神奈川県横須賀市で、住居・職業不詳の17歳の少年です。

警察によりますと、おととい午前11時30分ごろ、銀行職員を装った者から新庄市の90代の女性の家に「あなたにお支払いできる利子があります」「古い通帳と交換して新しい通帳を作りましょう」などと電話があったということです。



電話のあと、少年が女性の家を訪れ、通帳1通をだまし取ろうとしたものの、女性が相談していた隣人から「詐欺ではないか」と見破られ、逃走していました。



その後、警察に市内のコンビニエンスストアから不審者の情報が寄せられ、警察が少年を発見し、きのう逮捕しました。



警察は捜査に支障があるとして少年の認否を明らかにしていません。



警察では組織犯罪の可能性があるとして調べを進めています。