SNSに流れてくる“腹筋ショット”を見て、ダイエットの成果か、フィットネスが日課か、と思う人がほとんどだろう。だがその腹筋の持ち主・陣在ほのか（27）は、壁を越え、ロープを登り、砂漠の暗闇の中を四つんばいで進み、その肉体を作り上げた。世界で最も過酷な障害物レースであるスパルタンレースの日本女子1位、アジアで2位になった実績を持つマルチアスリートである。 【画像】陣在さんの鍛え上げ