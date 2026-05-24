YOSHIKIが5月23日（土）、Kアリーナ横浜にて開催されたダイアナ・ロス来日公演に出演し、スペシャルパフォーマンスを披露した。今回、ダイアナ・ロス本人から直接出演依頼を受けたことをきっかけに共演が決定。複数のプロジェクトが同時進行する多忙なスケジュールの中、同日に急遽来日し、Kアリーナ横浜のステージに立った。ダイアナ・ロスは、1960年代から世界の音楽シーンを牽引し続け、音楽のみならず映画、ファッション、カル