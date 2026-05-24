「ブルワーズ−ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、５回３失点で３勝目の権利を手に降板した。初回はまさかの立ち上がりだった。いきなり連続二塁打を浴びてわずか６球で先制点を失うと、投ゴロを処理した際に一塁へ痛恨の悪送球。これが適時失策となり２点目を失うと、さらにタイムリーを浴びて３失点の立ち上がりとなった。球数３５球を要す苦しい内容だ。前日も