「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、５回３失点で３勝目を手にした。

初回はまさかの立ち上がりだった。いきなり連続二塁打を浴びてわずか６球で先制点を失うと、投ゴロを処理した際に一塁へ痛恨の悪送球。これが適時失策となり２点目を失うと、さらにタイムリーを浴びて３失点の立ち上がりとなった。球数３５球を要す苦しい内容だ。

前日もロブレスキーが初回に４失点を喫していただけに、ドジャースには重苦しい空気が漂った。だが佐々木はここからしっかりと立て直した。二回に２死一、二塁のピンチを切り抜けると、三回はきっちりと三者凡退に仕留めた。直後に打線がパヘズの適時二塁打、テオスカー・ヘルナンデスの逆転３ランで試合をひっくり返した。

直後の四回も三者凡退に抑えてゲームの流れを引き寄せると、五回はフォームに躍動感が出てきた。フォーシームが９９マイルを計測するなどテンポよく連続三振に仕留めて２死。最後も二ゴロに打ち取り、打者１０人連続アウトで勝利投手の権利を手にした。

佐々木は前回登板でメジャー最長となる７回を１失点に抑えて２勝目を挙げた。直近３試合は安定した成績を残しており、立ち上がりに苦労しながらもゲームを作った。そして打線の１１得点を呼び込み、価値ある３勝目を手にした。