夏の水泳授業が開始される前に学校で行なわれるプール清掃。教職員や児童・生徒、保護者らが参加するケースも珍しくないが、この慣習に対して一部で疑問の声が上がっている。夏の高温化など水泳授業を取り巻く環境が変化する中、最近では清掃を含めた管理を外部業者に委託する自治体も出ている。自治体や清掃業者の声を通して、プール清掃に関する現場の実態と課題を探る。 【画像】「１年ですっかり緑色に」ヘ