＜ツインフィールズレディース最終日◇23日◇ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース（石川県）◇6507ヤード・パー72＞国内下部のステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。レギュラーツアー通算2勝の山内日菜子は首位タイから出たこの日、15番からの3連続を含む6バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル12アンダーで逃げ切り優勝。2017年の「ハナサカレディースヤンマー」以来、下部ツアー2勝目を挙げた。