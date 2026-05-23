山内日菜子が国内下部で9年ぶり2勝目 ルーキーの高田菜桜とリ・ハナが2位
＜ツインフィールズレディース 最終日◇23日◇ゴルフクラブ ツインフィールズ ゴールドコース（石川県）◇6507ヤード・パー72＞国内下部のステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。レギュラーツアー通算2勝の山内日菜子は首位タイから出たこの日、15番からの3連続を含む6バーディ・1ボギーの「67」で回り、トータル12アンダーで逃げ切り優勝。2017年の「ハナサカレディースヤンマー」以来、下部ツアー2勝目を挙げた。
【写真】激レアです JK時代の山内日菜子＆勝みなみ
山内は2023年の「アクサレレディスin宮崎」でレギュラーツアー初優勝を果たして、初シードを獲得。24年「伊藤園レディス」で2勝目を挙げたが、昨季はメルセデス・ランキング80位でシード落ち。今季はレギュラーと下部の両ツアーで戦っている。 3打差の2位にはルーキーの高田菜桜とリ・ハナ（韓国）。4打差の4位に村田歩香。5打差の5位タイに小滝水音、若林舞衣子、松原柊亜が続いた。 昨年覇者の前田羚菜は、トータル3アンダー・18位タイ。今季初戦の吉田弓美子はトータル1オーバー・40位タイで競技を終えた。 今大会の賞金総額は3000万円。優勝者には540万円が贈られた。
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