7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』のヒロイン役を白石聖が務めることが決定した。 参考：山田涼介主演で『一次元の挿し木』実写ドラマ化決定「この役に挑めるのは良かった」 本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。 脚本を手がけるのは、