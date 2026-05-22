安川電機が続伸。ＳＭＢＣ日興証券は２１日、同社株の目標株価を５８００円から８１００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。半導体の回復を背景に２７年２月期の過去最高益更新を予想している。具体的には（１）円安効果、（２）モーションコントロール事業のうち半導体製造装置（ＳＰＥ）向け需要の回復――を織り込み今期連結営業利益は従来予想の５８３億円から７０１億円（