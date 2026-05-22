2年目の木下が2軍戦に先発して4回無失点7奪三振阪神の木下里都投手が21日、タマスタ筑後で行われたファーム・リーグ、ソフトバンク戦に先発。4回57球を投げ3安打無失点7奪三振の快投を披露した。直球の最速は159キロ。DAZN公式Xは「出番はまだか」として映像を公開した。2024年ドラフト3位で入団。昨季は1軍では11試合に登板して防御率3.29だった。今季は開幕1軍入りするなど救援で3試合に登板したが防御率5.40で、4月27日に2